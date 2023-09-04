YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul’da eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu

04.09.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı.

İstanbul’da eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafikte yoğunluk oluştu

Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik %49’u geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik %49’u geçti. Topkapı Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi. Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atakum’da selin izleri temizleniyorAtakum’da selin izleri temizleniyor
Aksaray'daki selde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, toprağa verildiAksaray'daki selde hayatını kaybeden Gülseren En'in cenazesi, toprağa verildi
Esendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildiEsendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:26
Öğle
13:08
İkindi
16:47
Akşam
19:41
Yatsı
21:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Defne eczanesi
Tuzla
Derman eczanesi
Sultanbeyli
Mustafa avci eczanesi
Kagithane
Hilal eczanesi
Sultanbeyli
Deva eczanesi
Buyukcekmece
Yeni burkay eczanesi
Kadikoy
Yildiz eczanesi
Basaksehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Sevgilisi beğenmediği için boyunu uzatmak istedi! Ameliyat oldu

Çok satan Philips airfryer kısa bir süreliğine indirimde, kaçırmayın

Çok satan Philips airfryer kısa bir süreliğine indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.