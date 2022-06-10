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İstanbul'da "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi"

10.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, ''Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi ve Ödül Töreni" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, okullarda gelişim vizyonuna sahip güvenilir ortamların oluşturulması, iyi örnek kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması ve bunların diğer okullar tarafından model alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Proje sergisine 5 farklı temada İstanbul'dan 5 bin 506 başvuru yapılırken, 104 proje ödül almaya ve sergilenmeye hak kazandı.

İstanbul Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri Salonu'ndaki sergi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, katkı sağlayan eğitimci ve uzmanlara teşekkür ederek, çalışmadan çok iyi sonuçlar alınacağını vurguladı.

Yazıcı, ülke genelinde devam eden iyi örnek çalışmalarının, birbiriyle etkileşim halinde olan öğretmenler açısından çok değerli olduğunu vurgulayarak, ''Eğitimin öznesi öğretmen. Öğretmenin bizzat sınıf içerisindeki öğrenmeye ilişkin hakimiyeti, kullandığı yöntem ve teknikler, öğretmenlik meslek bilgisi ve becerisi, öğrenciyle kurabileceği iletişim, göz göze, yürek yüreğe temas, elinin her an öğrencinin üzerinde olmasını sağlayabilecek temel insan ilişkileri yaklaşımı gibi birçok unsur, öğretmeni vazgeçilmez kılıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen etkileşimini çok önemsediğini kaydeden Yazıcı, "Bakanlığımız, belki dünyanın imrendiği en önemli bilişim ağlarından biri olan EBA'nın yanına ÖBA'yı yani öğretmenler arası etkileşimi sağlayacak, öğretmenin öğrenmesini sürekli kılacak bir dijital ortam oluşturdu." dedi.

İstanbul'un 39 ilçesinden gelen 104 proje sahibinin ödül aldığı etkinliğe, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

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