YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a operasyon: 6 şüpheli yakalandı

19.04.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da terör örgütü El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda ‘yabancı terörist savaşçı olarak nitelendirilen 6 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ, El Kaide vb. dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma istikametinde, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgeler ile İstanbul’da irtibatlı olan bazı riskli yabancılar tespit edildi.

Türkiye’de faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen “yabancı terörist savaşçı” niteliğindeki kuşkulu kişilerin yakalanması için kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından ‘koçbaşı’ diye tabir edilen ve kapı kırmaya, aralamaya ya da duvar yıkmaya yarayan aletle açılıp girilen 10 ayrı adreste, birbirinden farklı uyruklularda 6 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları yerlerde gerçekleştirilen aramalarda ise dijital malzemelere ve dokümanlara da el konuldu. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların TEM Şubedeki sorgusu devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahırkapı Feneri yenilenen yüzüne kavuştuAhırkapı Feneri yenilenen yüzüne kavuştu
Konya’daki komşu cinayeti kameradaKonya’daki komşu cinayeti kamerada
Erzincan'da köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler yuvalarına dönüyorErzincan'da köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler yuvalarına dönüyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:54
Yatsı
21:21

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Limon eczanesi
Beykoz
Yunus emre eczanesi
Fatih
Şifa eczanesi
Sultanbeyli
Kozapark eczanesi
Esenyurt
Okyanus eczanesi
Eyup
Lidya eczanesi
Esenyurt
Nihal eczanesi
Kadikoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.