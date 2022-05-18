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İstanbul'da eşini boğarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı

18.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanık Sebahattin Can'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sebahattin Can ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Melike Can'ın ailesi de hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Can, eşiyle 2015'te evlendiklerini, iyi giden bir evliliklerinin olduğunu ancak eşinin geçirdiği trafik kazasından psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

Eşine İstanbul'dan ayrılmayı teklif ettiğini, Trabzon'a gitmek için para gerektiğini, eşinden para isteyince de kendisine kartlarının bloke olduğunu söylediğini dile getiren sanık, olay günü bir anormallik olan eşinin kendisine zorla meze yedirmeye çalıştığını savundu.

Eşinin "Ablan ölecek" demesi üzerine ne söylemek istediğini sorduğunu belirten sanık Can, "Bir şey olmadığını söyledi. Birileriyle mesajlaşıyordu ve 'abi' dediği biri vardı, sürekli beni kötülüyordu. Eşime 'Melike ne olacaksa olsun gidelim buradan, tut elimi çıkalım İstanbul'dan.' dedim. Melike telefondaki abisine 'Gelin' diyordu. Benim hakkımda telefonda konuştuğu abisine küfrediyordu. Sonra ben telefonu almaya çalıştım, bu sırada boğuşmaya başladık, olay oldu. Ben Melike'nin boğazını sıktım sonra kalp masajı yaptım, hareketsiz kalınca polisi aradım. Annemle görüştüm, salonun camını açıp 'Eşim fenalaştı 112'yi arayın.' dedim. Polis hemen geldi, o sırada evdeydim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının "Eşinin seni aldattığını mı düşünüyorsun?" sorusuna Can, "Ben yatak odasında bir boxer parçası gördüm ve hala yanımda o parça." diye cevap vererek, cebinden çıkardığı kumaş parçasını heyete gösterdi.

Maktul Melike Can'ın kardeşi Melek Süngü, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

- Savcılığın mütalaası

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Melike Can'ın resmi nikahlı eşi sanık Sebahattin Can ile arasında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığını, olay günü de yaşanan tartışma neticesinde sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkıp boğmak suretiyle öldürdüğünü belirtti.

Mütalaada, sanık Sebahattin Can'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Sebahattin Can, "Pişmanım, Ben çocuklarıma üzülüyorum." dedi.

Mahkeme, sanık tarafına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can'ın resmi nikahlı oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışma yaşandığı belirtiliyor.

Esenyurt'taki evlerinde 27 Eylül 2021'de tartıştıkları sırada sanığın maktulü elleriyle boğazını sıkarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanık Sebahattin Can'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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