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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

01.10.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanağın yol açtığı trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Şehir genelinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde bazı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB'nin trafik uygulamasında sabahın ilk saatlerinden itibaren trafiğin yüzde 58'e çıktığı görüldü.

Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı.

Bazı vatandaşlar duraklara sığınarak araç beklerken, bazılarının da yağmurdan korunmak için saçakların altına sığındığı görüldü.

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