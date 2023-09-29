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  4. İstanbul'da evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

İstanbul'da evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

29.09.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da evlerindeki saksıda yetiştirdiği Hint kenevirini sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmediye ve Valide-i Atik mahallelerindeki çeşitli adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, adreslerinde saksıların içinde Hint kenevirini yetiştirip bunları satışa hazır hale getirerek sokak satıcılarına dağıttığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.K. ile H.Y. gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 8 kilogram uyuşturucu madde, 2 kök Hint keneviri, 33 uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar uyuşturucu operasyonu

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