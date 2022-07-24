İstanbul'da evli çift tabancayla vurularak yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa’da evli çift, tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde kalabalık bir grubun M.M.G'yi darbettiğinin görülmesi üzerine bu kişi yanındaki tabancayla birlikte muhafaza altına alındı.

Yapılan araştırmada, M.M.G'nin, Y.B. ve eşi S.B'yi silahla vurarak yaraladığı, yaralıların hastaneye sevk edildiği belirlendi.

Şüpheli M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli, ''kasten yaralama'' suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz