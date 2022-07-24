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İstanbul'da evli çift tabancayla vurularak yaralandı

24.07.2022 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa’da evli çift, tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sokakta iki kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde kalabalık bir grubun M.M.G'yi darbettiğinin görülmesi üzerine bu kişi yanındaki tabancayla birlikte muhafaza altına alındı.

Yapılan araştırmada, M.M.G'nin, Y.B. ve eşi S.B'yi silahla vurarak yaraladığı, yaralıların hastaneye sevk edildiği belirlendi.

Şüpheli M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli, ''kasten yaralama'' suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziosmanpaşa kasten yaralama

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