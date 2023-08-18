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İstanbul’da Faslı adamı döverek öldüren taksici yeniden gözaltında

18.08.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda durdurduğu taksinin şoförü tarafından kısa mesafe iddiası nedeniyle araca almadığı 57 yaşındaki Fas uyruklu adamı döverek ölümüne neden olan taksici savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden çalıştığı gece kulübüne gitmişti. Sabah saatlerinde kulüpten çıkan Doumane, Şişli Mecidiyeköy’deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurmuştu. Taksici iddiaya göre adamı, gideceği adresi kısa mesafe bulması nedeniyle aracına almamıştı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurmuştu. Bu duruma sinirlenerek aracından inen taksici ile adam arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü olayda, taksici adamı iterek yere düşürmüştü. Yerden kalkan adam, taksicinin üstüne yürüyerek kavgayı sürdürmüştü. Devam eden kavgada taksici, attığı yumrukla Doumane’yi bir kez daha yere düşürmüştü. Başını asfalta çarpan adam olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçmıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.

ÖNCE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ SONRA KALBİ DURDU

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Jamal Doumane, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Burada beyin kanaması geçirdiği tespit edilen adam ardından ambulansla Avcılar’daki Murat Kölük Devlet Hastanesine sevk edilmişti. Burada yoğun bakıma alınan adamın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilmiş, bu sabaha karşı da kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmişti.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KAÇAN TAKSİCİYİ YAKALAMIŞTI

Yaşananların ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geniş çaplı çalışma başlatmış, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda adamı döverek beyin ölümüne sebep olan taksicinin Doğan G. olduğu tespit edilmiş, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Doğan G.’yi Balo Sokak’ta kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalamıştı.

EV HAPSİNE ÇARPTIRILAN TAKSİCİ YENİDEN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan Doğan G., ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülmüş, adamı dövdüğünü itiraf eden ve yaşananları anlatan Doğan G. “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan Doğan G. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen savcılık, ev hapsi cezası verilen taksicinin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Talimat üzerine harekete geçen polis ekipleri ev hapsinde bulunan taksici gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

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