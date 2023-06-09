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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

09.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı, Bankasya hesabı, örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar olan ve FETÖ'nün iletişim modeli ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan arama kaydı bulunan 19 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

İncelemelerini tamamlayan ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında aktif doktor, hemşire ile kamudan ihraç hakim ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlıyı yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

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İstanbul operasyon

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