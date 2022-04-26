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İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

26.04.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 23'ü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün örgütsel iletişim modeli ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak arandığı, haklarında itirafçı beyanı ve ümit yapılanması gibi örgütsel bağlantılarına dair başkaca deliller bulunduğu tespit edildi.

Soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç astsubay ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

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