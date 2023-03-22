YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

22.03.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı tespit edilen, geçmiş dönemde kamudan ihraç edilen ve özel sektördeki görevlerine son verilen örgüt üyesi 25 firarinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentteki belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunamayan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandıHaliç Köprüsü'ndeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Sivas’ta yaşlı nüfus artıyorSivas’ta yaşlı nüfus artıyor
Tarsus’ta 25 koyun telef olduTarsus’ta 25 koyun telef oldu
Anahtar Kelimeler:
fetö operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.