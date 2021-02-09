YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

09.02.2021 03:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan fırtına etkili olmaya devam ediyor.

Hafif yağmurla başlayan fırtına, gece saatlerinde Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bağcılar, Beyoğlu, Kağıthane, Bayrampaşa ve Esenler'de etkili oluyor.

Birçok noktada ağaç devrilmesi ve çatılardan parça uçması olayı yaşanırken, bazı araçlar zarar gördü.

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1025 ve 1045 Sokak'ta bulunan iki farklı binanın balkonundan ve çatısında parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Florya Tren İstasyonu'nun dışında bulunan alanda ise bir ağaç devrildi. Seferlere ve raylara herhangi bir etkisi olmayan ağaç ekipler tarafından kaldırıldı.

Ataköy 5. Kısım'da fırtınadan dolayı bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek müdahale ederken, araçta hasar meydana geldi.

İstanbul İtfaiyesinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde çoğunlukla "çatıda tehlike arz eden madde" ve "ağaç devrilmesi" şeklinde ihbarlar alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:23
İkindi
16:10
Akşam
18:37
Yatsı
19:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sanat sokağa taşındı

Sanat sokağa taşındı

Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oldu

Red Bull M.E.O.'da Türkiye şampiyonları belli oldu

Samsung mühendisleri Galaxy S21 Ultra'nın teknolojilerini anlatıyor

Samsung mühendisleri Galaxy S21 Ultra'nın teknolojilerini anlatıyor

Mecidiyeköy meydanı yenileniyor

Mecidiyeköy meydanı yenileniyor

Kağıthane’de sokak hayvanları için yeni proje

Kağıthane’de sokak hayvanları için yeni proje

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.