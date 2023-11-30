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İstanbul'da gasp çetesine yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

30.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da gasbettikleri otomobilleri, plakalarını değiştirerek çeşitli suçlarda kullandıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul'da gasp çetesine yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da 18-23 Ekim tarihleri arasında yaşanan 5 ayrı gasp olayı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 günde 4 aracı silah zoruyla gasbeden, bir araca yönelik girişimlerinde ise başarısız olan şüphelilerin plakalarını değiştirdikleri otomobilleri çeşitli suçlarda kullandıklarını belirledi. Yapılan araştırmada zanlıların 21 Ekim'de Esenler'deki bir iş yerini de kurşunladığı tespit etti.

Çalışmaların devamında 280 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta belirlenen 7 ayrı adrese özel harekat polisleriyle operasyon düzenledi.

Operasyonda suç örgütü elebaşı O.B'nin (46) de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 200 mermi, şarjörler, 3 çelik yelek, kar maskesi ile gasbedilen 4 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki bir taksicinin gasp çetesine yardım ettiği belirlenirken, aracında yapılan aramada, torpido kısmına zulalanmış halde çok sayıda mermi bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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