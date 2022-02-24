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  4. İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

24.02.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suç örgütüyle irtibatlı olarak yurda kaçak giren 315 düzensiz göçmen yakalanıp sınır dışı edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde 6 operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde yurda kaçak giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Filistin, İran ve Suriye uyruklu 315 düzensiz göçmen de yakalandı.

Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 6 can yeleği, 5 yağmurluk, 3 uyku tulumu, 2 deniz simidi ile 7 oto lastiği ele geçirildi. Örgütün kaçakçılıkta kullandığı belirlenen kamyonet ile 4 minibüse de el konuldu.

Şüphelilerden birinin emniyetteki sorgusu sürüyor, 5 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Uygunsuz görüntüler paylaşan 4 Afgan sınır dışı edildi

Öte yandan Arnavutköy'de sosyal medya üzerinden uygunsuz görüntü paylaştığı belirlenen ve yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 4 Afganistanlı ile bu kişilere evlerini kiraya veren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afganlar sınır dışı edilirken, ev sahipleri ise adli kontrolle serbest kaldı.

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