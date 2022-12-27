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İstanbul’da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı

27.12.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Talatpaşa Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Adrese düzenlenen baskında şüpheliler F.T, T.E.D, S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.T. ve T.E.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 6 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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