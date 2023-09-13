İstanbul'da güvenlik uygulamasında aranan 28 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 11-12 Eylül'de kent genelinde okul önlerinde ve çevrelerinde gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları Valilik koordinasyonunda devam ediyor.

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 118 noktada 341 ekip ve 70 personelle gerçekleştirilen uygulamalarda, 7 bin 537 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Haklarında kayıp ihbarı olan 3 çocuğun ekipler tarafından bulunduğu uygulamalarda, 31 şahsa da idari ve adli işlem uygulandı.

Güvenlik açısından riskli alanlardan bulunan 59 metruk yapının kontrol edildiğini uygulamalarda, 652 umuma açık yerde de denetim gerçekleştirdi.

Okul servis araçlarının denetlendiği uygulamalar kapsamında, kontrol edilen 880 okul servisinden standartlara uygun olmayan 146 araca 259 bin 647 lira para cezası kesildi.

JANDARMA EKİPLERİNİN DENETİMLERİ

Kent genelinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı 88 ekibin 198 personelle gerçekleştirdiği denetimler ise devam ediyor.

Ekiplerin okulların açıldığı ilk 2 gün yaptığı uygulamalarda, 4 bin 470 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 13 aranan şahıs yakalandı, 20 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Kentteki 96 metruk binayı kontrol eden ekipler, 327 umuma açık yeri de denetledi.

Ekiplerin 147 okul servis aracını denetlediği uygulamalar kapsamında, 7 okul servisine 6 bin 663 lira cezai işlem uygulandı.

