İstanbul'da hafriyat kamyonuna çarpan motosikletteki yolcu öldü

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de hafriyat kamyonuna çarpan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.Ç yönetimindeki 34 DIB 643 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Edirne istikameti Çağlayan mevkisinde N.H'nin kullandığı 34 KL 4116 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklette yolcu olarak bulunan A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü R.Ç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü N.H, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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