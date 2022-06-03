İstanbul'da hafta sonu sınav dolayısıyla ücretsiz toplu ulaşım imkanı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlileri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlara girecek öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.
Sınavın iki saat öncesinden başlayacak ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin iki saat sonrasına kadar devam edecek.
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