İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu görülüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu görülürken bazı noktalarda araçlar yavaş seyrediyor.

Kentte, Ramazan Bayramı tatili sonrası ilk pazartesi gününün sabah saatlerinde trafik yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda araç sıkışıklığı görülürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda trafik Altunizade'den başlıyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında bazı noktalarda çift taraflı trafik yoğunluğunun olduğu gözleniyor. TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında araçlar trafikte çok yavaş ilerliyor.

- Avrupa Yakası

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde yoğunlaşan trafik, Çağlayan mevkisinde bazı noktalarda yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolu Şirinevler'den Mecidiyeköy istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Basın Ekspres Yolu istikametinde trafik akışının yavaş ilerlediği görülüyor.

Trafik akışı, O-3 kara yolu Esenler mevkisinden Bayrampaşa yönüne yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ise Haramidere'den başlayan trafik yoğunluğu Avcılar Cennet Mahallesi'ne kadar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kentte saat 10.07 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

