YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da havaya ateş açan magandalar kamerada: Polis tek tek yakaladı

İstanbul’da havaya ateş açan magandalar kamerada: Polis tek tek yakaladı

İHA İHA
13.03.2024 10:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu ve Kağıthane farklı sokaklarında bazı magandalar havaya rastgele ateş açtı. Bazen sokak ortasında bazen de arabayla seyir halindeyken havaya ateş açan magandalar, korku dolu anlar yaşattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu magandalar yakalanırken, silahlara da el koyuldu.

Beyoğlu ve Kağıthane’nin birçok farklı noktasında yaşanan olaylarda kendini bilmez magandalar kimi zaman araç içinden kimi zamanda sokak ortasında yürürken elindeki silahlarla havaya ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasına kaydettiren magandaların silahı ateşledikten sonra gülüşmeleri dikkatlerden kaçmadı.

ÇAKMAK İSTEDİ SİLAH ÇIKARTTI

Masada oturan arkadaş grubunda ise bir şahıs, arkadaşının çakmak istemesinin üzerine silahını çıkararak onunla şakalaştı. Ardından gülerek videoya alan arkadaşlarına, “Oğlum bir şey değil, korkmayın” dedi. Akıllara durgunluk veren anlar magandaların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri görüntüler üzerinden başlattığı incelemeler sonucunda başlattığı sokak ortasında ateş açan şahısları gözaltına alırken, ateşlenen silahlara da el koydu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buz tutan menderesler havanın ısınmasıyla çözülmeye başladıBuz tutan menderesler havanın ısınmasıyla çözülmeye başladı
Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladıBuzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı
Balıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiasıBalıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Mart Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
13:19
İkindi
16:37
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Mart Çarşamba

Bahariye cadde eczanesi
Kadikoy
Başaran eczanesi
Silivri
Atakent hülya eczanesi
Kucukcekmece
Taksim çiçek eczanesi
Beyoglu
Defne eczanesi
Gaziosmanpasa
Özsoy eczanesi
Bagcilar
Şule eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların en çok satan ayakkabısı indirime girdi

Son zamanların en çok satan ayakkabısı indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.