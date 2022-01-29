İstanbul'da Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 7 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçerisinde 7 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Burgazada'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.



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