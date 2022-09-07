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İstanbul'da "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı

07.09.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul polisi, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla birçok ilçede asayiş uygulaması yaptı.

Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Ekipler sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı, saat 21.00'e kadar süren uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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