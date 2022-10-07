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İstanbul'da "icra takibi" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 55 şüpheli yakalandı

07.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları aklamada kullanılan çiftlikteki 3 geyik, 2 yaban koyunu, 2 tavus kuşu, 2 deve kuşu, 2 alpaka, 1 siyah kuğu ve 2 keçi korumaya alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kurdukları sahte çağrı merkezinden aradıkları kişileri icra takibi başlatıldığı bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülen 55 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişileri "Almadığınız kargonuz nedeniyle hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek kandıran ve bu yolla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, İstanbul ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri, dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri paraları aklamak için de bünyesinde kahvaltı mekanları ile hayvanat bahçesinin bulunduğu bir çiftliği kullandıkları tespit edildi.

Suç örgütü içinde hareket eden 55 şüpheliyi belirleyen ekipler, İstanbul'da 20, Zonguldak'ta 1 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda 55 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit para ve gram altın, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve telefon ele geçirildi.

Öte yandan paraları aklamada kullanılan çiftlikteki 3 geyik, 2 yaban koyunu, 2 tavus kuşu, 2 deve kuşu, 2 alpaka, 1 siyah kuğu ile 2 keçi de muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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