YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

02.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy’de karşı şeride geçen otomobilin ciple çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde Hadımköy istikametine seyir halindeki 34 UEN 72 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak yolun karşısına geçti.

Karşı yönde seyir halindeki 34 CDN 052 plakalı cipe çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi ile çarpmanın etkisiyle devrilen cipin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun Sultangazi istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin gece yarısı İstanbul'a demirlemesi bekleniyorUkrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin gece yarısı İstanbul'a demirlemesi bekleniyor
İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyorİzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor
MKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştıMKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Arnavutköy

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Salı

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Bu özelliğini öğrenince daha çok seveceksiniz! Anında etki ediyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.