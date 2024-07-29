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  4. İstanbul'da inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

İstanbul'da inşaatlardan malzeme çaldığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı

AA AA
29.07.2024 10:28
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İnşaatın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin demir kesme makasıyla kilidi kırması ve rulolar halindeki kabloları çalması yer aldı

İstanbul'da, 5 farklı inşaattan 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli'de inşaat alanlarından yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede zanlıların toplam 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çaldığı belirlendi.

Avcılar ve Esenler'de 23 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hırsızlığa karıştığı tespit edilen 7 şüpheli ile farklı konudan araması bulunan 2 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Farklı konulardan aranması olan 2 şüpheli polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Diğer 7 zanlı, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İnşaatın güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, tanınmamak için maske ve berelerle yüzlerini gizleyen şüphelilerin, demir kesme makasıyla kapının kilidini kırdıktan sonra rulo halindeki kabloları iterek, inşaat alanından çıkarmaları yer aldı.

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Gözaltı Şüpheli İnşaat kablo

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