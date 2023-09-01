İstanbul’da İnsan saçı kaçakçılarına gümrük muhafaza engeli

Ülke sathında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdüren Gümrük Muhafaza ekipleri insan saçı kaçakçılarının planlarını suya düşürdü. Kaçakçılığa yönelik gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları meyvelerini vererek iki önemli yakalamaya birden imza atıldı.

İlk operasyonun adresi İstanbul Havalimanı oldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Tahran’dan gelen İran uyruklu bir yolcu şüpheli olarak belirlenerek takip altına alındı. Şüpheli yolcuyu uçaktan inişinden itibaren fiziki takibe alan ekipler şahsı gümrük salonundan Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken durdurarak eşya kontrolü başlattı. Şahsın beraberindeki valizlerin x-ray taramasından geçirilmesiyle tarama görüntüleri sonucu valizlerde şüpheli yoğunluk olduğu görüldü. Söz konusu durum üzerine ekipler detaylı arama başlattı ve valizlerden 33 kilogram ağırlığında gerçek olduğu tespit edilen insan saçı çıktı.

Yürütülen ikinci operasyonda Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli ekipler devredeydi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Tiflis üzerinden gelen Ukrayna uyruklu bir yolcuyu takibe alan ekipler, yolcuyu gümrük salonundan çıkmak üzereyken durdurdu. Şahsın x-ray taraması yapılan valizlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine fiziki arama başlatıldı. Yapılan detaylı kontrollerde 20 kilo 100 gram gerçek insan saçı ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince titizlikle yürütülen iki operasyonda toplam 53 kilo 100 gram gerçek saç ele geçirilirken, ticari faaliyetlere konu olduğu bilinen saçın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Gaziosmanpaşa ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

