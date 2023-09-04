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  4. İstanbul'da jandarmanın, siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da jandarmanın, siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

04.09.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan verdikleri ilanla kısa sürede yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya platformlarına sözde yatırım şirketi adına reklam vererek dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelilerin düşük miktarda para yatıran kişilere kısa sürede yüksek oranda kar elde ettiğini belirterek mağdurların daha yüksek miktarda para göndermelerini sağladıkları belirlendi.

Daha sonra yüksek miktarda para yatıran vatandaşlara yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarar edildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin kurdukları sözde şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nda kaydının olmadığı tespit edildi.

Hesap hareketleri 5 milyar lirayı bulan bu şirketi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla aldıkları altınları daha sonra 10 paravan şirket üzerinden tekrar nakde çevirdiğini belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, kimlik ve adreslerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada dolandırıldıklarını beyan ederek ilgili makamlara şikayette bulunan bir kişinin 261 bin liralık mağduriyetinin giderildiği öğrenildi.

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