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İstanbul'da kaçak bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

09.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen kaçak bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, 6 şüphelinin yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiklerini, aralarında iş bölümü yapan şüphelilerden bazılarının yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiğini, diğerlerinin de bahis borcunu ödeyemeyenlere zorla senet imzalattığını tespit etti.

Şüphelilerin borçlarını ödeyemeyecek hale gelen vatandaşların iş yerleri, arsaları, evleri gibi taşınmaz mal varlıklarını kendi üzerlerine aldıklarını belirleyen ekipler, şüphelilere ait banka hesaplarında son bir yılda milyonlarca liralık hesap hareketi olduğunu ortaya çıkardı.

Eş zamanlı operasyonda H.B, B.Ö.B, K.B, A.A, A.Ö. ve A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.B, H.B. ve A.A tutuklandı. B.Ö.B, A.Ö. ve A.D ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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