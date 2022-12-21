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İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

21.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu belirlenen Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adres, depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 9 milyon 961 bin lira değerinde olduğu belirtilen 16 bin 346 elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve likiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İstanbul elektronik sigara operasyon

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