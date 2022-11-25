YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da kaçak emtia operasyonu

İstanbul’da kaçak emtia operasyonu

25.11.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Fatih ilçesinde kaçak cep telefonlarına yönelik yapılan kontrollerde 2 iş yerinde çok sayıda kaçak emtia ele geçirildi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 23 bin 608 cep telefonu şarj seti de ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu aksesuarları ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Fatih‘e bağlı Tahtakale semtinde iki ayrı depoda yüklü miktarda kaçak emtia olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu depolar polis tarafından izlemeye alındı.

Takibin devamında söz konusu iki depoya 17 Kasım’da operasyon düzenlendi. Baskın yapılan depolardaki aramada yasa dışı yollardan ülkeye getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 23 bin 608 cep telefonu şarj seti, 2 bin 949 kablolu kulaklık, 9 bin 70 şarj kablosu, 13 bin 151 şarj başlığı, 190 taşınabilir güç kaynağı (power bank), 560 batarya, 15 bin 770 bluetooth kulaklık, 3 bin 375 logolu kılıf ve 3 bin 631 akıllı saat ele geçirildi. Depolarda 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 işyeri görevlisi hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralıSultangazi Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyonu yan yattı: 1 yaralı
Damat, gelin tarafından dolandırıldıDamat, gelin tarafından dolandırıldı
Tarlalar dronla ilaçlanıyorTarlalar dronla ilaçlanıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Kasım Cuma

İmsak
06:26
Sabah
07:56
Öğle
12:56
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.