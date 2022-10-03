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  4. İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 53 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kaçakçılık operasyonlarında 53 kişi gözaltına alındı

03.10.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent genelinde geçen ay düzenlenen 24 ayrı operasyonda 4 ton 539 kilogram nargile tütünü, 11 bin 853 paket kaçak sigara ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da geçen ay düzenlenen 24 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara, alkol ve nargile tütünü ele geçirilirken, 53 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla ülkeye soktukları sigara, nargile tütünü, alkol gibi ürünleri piyasaya sürmeyi amaçlayan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Geçen ay sürdürülen çalışmalar sonucunda 19 ilçede düzenlenen 24 operasyonda kaçakçılık suçuna karıştığı değerlendirilen 53 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 4 ton 539 kilogram nargile tütünü, 11 bin 853 paket kaçak sigara, 890 adet dolu alkol şişesi, 12 bin 55 şişe sıvı alkol, 102 elektronik sigara makinesi ile binlerce alkol şişesi, bandrol ve ürünlerin yapımında ve paketlenmesinde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 53 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldığı bildirildi.

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