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İstanbul’da kadın maganda dehşetinde yeni gelişme: Trafiğe çıkamama cezası verildi

20.10.2023 10:13 | Son Güncelleme:
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Levent’te trafikte kendisini uyaran kadın sürücüyü aracının içinde tekme, yumruk ve ayakkabı ile darp ettiği için polis tarafından yakalanan kadına trafiğe çıkamama cezası verildi.

Kadına ayrıca adli kontrol hükümleri uygulanarak, yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine haftada bir imza verme zorunluluğu getirildi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla yolculuk yapan Banu Sönmez (36) yol yapım çalışmasından dolayı yoğun olan trafikte yavaş bir şekilde ilerlerken 06 BFY 654 plakalı aracın sağından geçerken aracına sürttüğünü düşünerek aracından inmişti. Bunun üzerine Sönmez diğer araçtaki kadına, “Dikkat edin, arabama çarpıyordunuz. Ayrıca bu kadar insan trafikte araçlarıyla bekliyor, uyanıklık yapıp sağdan trafik kurallarını ihlal ederek araya girmeye çalışıyorsunuz” demişti. Kadının hakaret ve küfürlü cevabının ardından Sönmez aracına binmişti. Talihsiz kadın aracına binip ilerlemeye başladığı esnada maganda, açık olan camdan yumrukla saldırmaya başlamıştı. Banu Sönmez’i araç içine sıkıştırarak yumruklarla darp eden kadını çevredeki diğer sürücüler güçlükle ayırmıştı. Yanında bulunan küçük çocuğuyla birlikte adeta dehşeti yaşayan Sönmez, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu almıştı. Ardından emniyete giden kadının şikayetinin ardından çalışma başlatan polis, maganda kadını kısa sürede tespit ederek yakalamıştı. Yaşananlar diğer araç sürücülerinin cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı.

KADIN MAGANDAYA TRAFİĞE ÇIKAMAMA CEZASI

Olayın ardından emniyete götürülen Şenay K.’nın ifadesi alındı. İfadesinde Banu Sönmez’e saldırmadan önce kendisine küfür edildiğini iddia eden kadına, “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Şenay K.’ya adli kontrol hükümleri uygulanarak, yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine haftada bir imza atma zorunluluğu getirildi. Kadın magandaya ayrıca “trafiğe çıkamama” cezası verildi.

“ADALETİN BU KADAR HIZLI TECELLİ ETMESİ BENİ MUTLU ETTİ”

Kadının aldığı cezayla ilgili konuşan Banu Sönmez, “Az önce çok güzel bir haber aldım. Bana ve oğluma dehşet anlarını yaşatan şahsın bir gün içinde savcı karşısına geçerek hakkında cezaların verildiğini öğrendim. Adaletin bu kadar hızlı tecelli etmesi ve bu kadar hızlı savunulmak gerçekten beni ve ailemi çok mutlu etti. Sesimi duyan, gören ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Emniyet güçlerimiz, sayın savcımız, sayın hakimimiz ve bu kararda emeği geçen herkese teşekkürler. Rabbim böyle bir şeyi kimseye yaşatmasın” dedi.

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