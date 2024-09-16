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  4. İstanbul'da kaldırımda araç süren taksiciye idari para cezası verildi

İstanbul'da kaldırımda araç süren taksiciye idari para cezası verildi

AA AA
16.09.2024 10:44
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Fatih'te kaldırımda araç süren taksiciye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Fatih ilçesi Yusufpaşa Yokuşu Caddesi'nde bir taksicinin, yolcu aldıktan sonra kaldırımda yayaların arasında araç sürdüğüne ilişkin görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan taksi sürücüsü M.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik işaret ve levhalara uymamak", "trafik güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak", "saygısızca araç kullanmak" maddeleri uyarınca 2 bin 70 lira para cezası kesildi.

M.B. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Taksici Fatih

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