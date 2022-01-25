YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

25.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, yoğun kar nedeniyle yolların kapanması üzerine, sevk edildiği hastaneye askeri helikopterle götürüldü.

Evinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki kişi, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine hasta için askeri helikopter talep edildi.

Bunun üzerine hasta, askeri helikopterle buradan alınarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaşanan bu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:21
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:42

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Salı

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.