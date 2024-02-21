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  4. İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp direği devrildi: O anlar kamerada

İstanbul’da kamyon 10 araca çarpıp direği devrildi: O anlar kamerada

İHA İHA
21.02.2024 10:02 | Son Güncelleme:
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Şişli’de bir kamyon normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girip yaklaşık 10 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi.

Yaşananlar kameralara yansırken, toplamda 1 milyonluk liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsünün arandığı öğrenildi.

Olay, geçen Cuma günü saat 05.40 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı bir kamyon, otomobillerin bile geçmekte zorlandığı dar sokaklarda dolaşmaya başladı. Kamyon bir sokaktan yokuş aşağıya indiği esnada yaklaşık 10 araca çarparak hasar verirken, bir de yol kenarındaki aydınlatma direğini devrildi. Kamyon sürücüsü ardından hızla uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

1 MİLYONA YAKIN HASAR TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından sabah işlerine gitmek için araçlarına yönelenler büyük bir şok yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Toplam 10 araçta 1 milyon liraya yakın hasar olduğu anlaşıldı. Kamyonun plakasız tespit edildiği sürücünün halen kayıp olduğu öğrenildi.

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