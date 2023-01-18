YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da kamyon kasasında 23 düzensiz göçmen ile 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İstanbul'da kamyon kasasında 23 düzensiz göçmen ile 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

18.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da park halindeki bir kamyonun kasasında 23 düzensiz göçmen ile haklarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Oruçreis Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Şüphe üzerine park halindeki bir kamyonun etrafında bulunan 3 şüphelinin üstünü arayan ekipler, araçta 9 uyuşturucu hap buldu.

Kamyonun kasasında yakalanan 25 kişiden 23'ünün yabancı uyruklu olduğu, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kamyonun etrafında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, FETÖ kaydı bulunan H.K. ile Ş.B. işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni alınan otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yandıYeni alınan otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yandı
Ağrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyorAğrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyor
Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldıHatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö İstanbul kamyon operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:47
Akşam
18:10
Yatsı
19:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.