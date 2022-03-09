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İstanbul'da kar yağışı etkili etkili oluyor

09.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı etkili etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, şehrin bazı bölgelerinde başladı.

Kar yağışı, Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde belli aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceğini, ocak ayında görülen kar kalınlıklarına ulaşılabileceğini belirtmişti.

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