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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

06.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, merkezi noktalarda sulu kar şeklinde devam ediyor.

Anadolu Yakası'nın etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Tepesi ile Beykoz'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

TEM ve D-100 kara yolunda etkisini sürdüren karla karışık yağmur nedeniyle sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştığı görüldü.

Üsküdar, Kadıköy ve Kartal'da yola devrilen ağaçlar itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesilerek kaldırıldı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar yağışı aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle ana yollarda trafik akışında sorun yaşanmazken yol kenarlarının karla kaplandığı görüldü.

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kar yağışı İstanbul

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