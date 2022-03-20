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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

20.03.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'deki Habibler-Arnavutköy yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de, etkili kar yağışı nedeniyle Habibler-Arnavutköy yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Arnavutköy istikametinde ilerleyen araçlar, yoğun kar yağışı dolayısıyla Habibler mevkisindeki yokuşu çıkmakta zorlandı.

Çok sayıda araç yolda kalınca uzun kuyruklar oluştu.

Bazı araçlar ters yöne dönüp yola devam ederken, kimi sürücüler de yardımlaşmayla araçları iterek yokuştan çıkmasını sağladı.

Bu sırada bir sürücü de yolda drift yaptı.

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