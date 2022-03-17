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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi

17.03.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel de 18 Mart Cuma günü idari izinli sayılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart tarihlerinde kente yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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