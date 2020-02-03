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İstanbul’da kar yağışı öncesi bahar havası

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da bu hafta perşembe ve cuma günlerinde beklenen kar yağışı öncesinde hafta sonu havanın mevsim normallerinin üstünde ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, Büyükçekmece sahiline akın etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da perşembe ve cuma günleri kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da bu hafta perşembe ve cuma günlerinde beklenen kar yağışı öncesinde hafta sonu havanın mevsim normallerinin üstünde ısınmasını fırsat bilen İstanbullular, Büyükçekmece sahiline akın etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da perşembe ve cuma günleri kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı öncesinde İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine kadar çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular Büyükçekmece sahiline akın etti.
Kordonboyu sahil şeridinde aileleriyle birlikte zaman geçiren vatandaşlar, sahil esnafının da yüzünü güldürdü. Yatay mimarisi, yeşil alanları ve temiz deniziyle İstanbul’un ender ilçelerinden biri olan Büyükçekmece, kent halkının nefes almak ve zaman geçirmek için ilk tercihi olmaya devam ediyor.
Kordonboyu sahilde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıktı. Vatandaşlarımız bu anı fırsat bilerek Büyükçekmece sahiline akın etti. Çocuklarımız parklarda doyasıya eğlendi. Kordonboyu sahilinde tam bir bahar havası vardı. Sahilde yürüyüş yapan, deniz kıyısında zaman geçiren binlerce vatandaşımızın ilk tercihi yine Büyükçekmece oldu” ifadesini kullandı.

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