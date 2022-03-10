YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor

İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor

10.03.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplanan yollarda araç kullanmakta zorluklar yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu yakasının Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde etkili olan tipi sonucu TEM otoyolu ve diğer ana arterler kar tutmaya başladı.

Kar yağışı nedeniyle TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Ümraniye kavşakları arasında trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, karla kaplanan yolda otomobillerinin kaymaması için ağır seyrediyor.

Ümraniye Şerifali Mahallesi Hatboyu Bulvarı'nda bir İETT otobüsünün kayganlaşan yolda yokuş çıkmakta zorlandığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü ise yağış nedeniyle köprüde ilerlemekte güçlük çekti.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yoğun yağış nedeniyle bazı araçların yolun kenarına park edildikleri görüldü.

Birçok ilçede öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, Kağıthane'de yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Beylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar ettiBeylikdüzü'nde bir kişi, eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti
THY'den sefer iptali açıklaması:THY'den sefer iptali açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
13:19
İkindi
16:34
Akşam
19:11
Yatsı
20:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evine haciz göndermişler! Duada bakın ne sordu

Evine haciz göndermişler! Duada bakın ne sordu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Sarı Bıyık canlı yayında Gerçek Kesit'i canlandırdı

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.