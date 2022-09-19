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İstanbul'da "Karadeniz Şöleni" yapıldı

19.09.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da "Karadeniz Şöleni" yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirildi.

Karadenizlilerin ve Karadeniz müziğini sevenlerin bir araya geldiği etkinlikte Ekin Uzunlar, Zeynep Başkan, Niyazi Koyuncu, Allame, Samida ve Yayla Trio ile Onur Atmaca sahne aldı.

Kemençe ve tulum seslerinin yankılandığı etkinlikte, horon ekibi gösterisi, yöresel lezzetlerin sunumu ve el sanatlarına dayalı atölyeler de yapıldı.

Konser, URU, United Media ve Karadeniz FM iş birliğiyle düzenlendi.

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