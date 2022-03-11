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İstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

11.03.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te kar yağışının da etkisiyle kayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sanayi Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde Halil B. idaresindeki 27 ACT 027 plakalı kuru gıda yüklü tır, kar yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda ortadaki bariyerleri aşarak devrildi.

Sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tırda yüklü kuru gıdalar yola döküldü.

Tırın kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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