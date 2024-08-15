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  4. İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA AA
15.08.2024 10:15
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Şişli'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 11 Ağustos'ta Cumhuriyet Caddesi'nde araç sahibi ve yakınındakilerin dalgınlığından faydalanarak arabadaki çantadan cep telefonu alan şüpheliyi yakalamak için çalışma yapıldı.

Olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettikleri S.C'yi yakaladı.

S.C'nin, çaldığı telefonu verdiği Fatih'teki bir iş yerinde A.Y. de gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, S.C'nin 4 hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli, "açıktan hırsızlık" ve "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan S.C'nin, kişilerin dalgınlığından yararlanarak araçtan yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık

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