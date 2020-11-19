İstanbul’da kısa mesafede yolcu almayan taksicilere ceza yağdı

İstanbul’da sivil zabıta ekipleri tarafından taksilerde yapılan denetimlerde başta kısa mesafede yolcu almayan araçlar olmak üzere toplam 10 araca, kişi başı 392 lira ceza uygulandı; izin belgelerini 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgeleri ise 20 gün süre ile askıya alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, kısa mesafede yolcu almayarak fazla ücret tahsil etmeye kalkışarak, kurallara uymayarak müşterilerini mağdur eden taksicilere yönelik sivil ekiplerle denetim başlattı. Son dönemlerde Alo 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen yakınmaların çoğalması üzerine İBB, denetime çıktı. Avrupa Yakası Trafik Zabıta Amirliği’ne bağlı sivil ekipler tarafından gerçekleştirilen bu denetimler, özellikle İstanbul’un prestij meydanlarında ve turizm bölgelerinde yoğunlaştı.

130 taksi denetlendi

Denetimlerde İstanbul’un turizm markasını zedeleyecek faaliyetlerde bulunulması, yolcu seçilmesi ve kısa mesafeler için yurttaşların mağdur edilmesi gibi konulara dikkat edildi. Ekipler, toplam 130 araç denetledi. Başta İstanbul Otogarı olmak üzere Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde toplam 10 aracın ilgilisine ceza kesti. Sivil ekiplerin, denetimler sırasında en çok karşılaştığı kabahat ise kısa mesafede yolcu alınmaması oldu.