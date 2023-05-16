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  4. İstanbul’da komedi filmi gibi hırsızlık kamerada: Camı patlattı, çaldı yere düşürdü, tekrar alıp kaçtı

İstanbul’da komedi filmi gibi hırsızlık kamerada: Camı patlattı, çaldı yere düşürdü, tekrar alıp kaçtı

16.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bisikletle sokağa gelen kasklı bir hırsız, güpegündüz minibüsün camını taşla patlatıp içerisinden şarjlı matkap çaldı.

Binadaki bir kadının “hırsız var” diye bağırması üzerine panikleyen hırsız, kaçarken matkabı yere düşürdü. Hırsızın güldüren halleri kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bisikletle dolaşan kasklı şahıs, sabahın erken saatlerinde sokakların boş olmasını fırsat bilerek araçları incelemeye başladı. Park halindeki bir minibüsün koltuğunda matkap kutusu gören şahıs, vakit kaybetmeden harekete geçti. Onu gören binadaki bir kadın da yaşananları cep telefonuyla kayıt altına almaya başladı.

TAŞLA CAMI KIRIP MATKABI ÇALDI

Şahıs eline aldığı taş parçasıyla minibüsün camına vurmaya başlayınca, binadaki kadın “orada ne yapıyorsun” diyerek seslendi. Hırsızın camı kırmasının ardından kadın “hırsız var” diye bağırarak şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak camdan aracın içine uzanan hırsız, saniyeler içerisinde şarjlı matkabın olduğu kutuyu çalarak bisikletle kaçmaya başladı.

“HIRSIZ VAR” DİYE BAĞIRINCA ŞAHIS YERE DÜŞÜRDÜ

Birkaç metre giden şahsın elindeki kutu açılınca da matkap ve parçaları yere düştü. Bisikletini durduran hırsız, yerdeki matkabı aldıktan sonra pedallara asılarak gözden kayboldu. Yaşananlar o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından minibüsün sahibinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

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