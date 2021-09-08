İstanbul'da köprüler DMD hastalığı farkındalığı için aydınlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek için mavi ve kırmızı renkle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Dünya DMD Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızı ve maviye büründü.
Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, gün doğana dek sürecek.
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