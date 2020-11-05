YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da korsan kitap operasyonu

İstanbul’da korsan kitap operasyonu

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir kitabevinde yapılan aramalarda, korsan basıldığı belirlenen 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bir kitabevinde yapılan aramalarda, korsan basıldığı belirlenen 845 satışa hazır bandrolsüz İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişiye işlem yapıldı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sarıyer’de korsan kitap sattıkları tespit edilen bir kitabevine yönelik operasyon düzenledi. İş yerlerinin gizli bölmelerinde, korsan basıldığı belirlenen satışa hazır 845 İngilizce kitap ve 175 CD ele geçirildi.
Korsan kitaplara el konulurken, 1 kişi hakkında 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Isparta Belediyesi’nden zor şartlar altında yaşayan 7 kişilik aileye yardım eli
Isparta Belediyesi’nden zor şartlar altında yaşayan 7 kişilik aileye yardım eli
Giresun’da çilek üretimi yüz güldürdü
Giresun’da çilek üretimi yüz güldürdü
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:53
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.