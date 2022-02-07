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İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

07.02.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması öngörülüyor

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların salı sabah saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeye dönmesiyle kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şekline dönüşeceği ve çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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meteoroloji İstanbul

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